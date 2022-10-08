Поезда №8 и №28 отправят по графику

Поезда №8 Севастополь – Санкт-Петербург и №28 Симферополь – Москва отправляющиеся 8 октября, планируется отправить по графику, сообщили в пресс-службе перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Про остальные поезда, информация будет позднее.

Пассажиры поездов «Таврия» с материка, перенаправленные в Анапу, будут размещены в санаториях и пансионатах. После восстановления движения через Крымский мост пассажиры будут перевезены в место назначения.

В настоящий момент в Анапе уже размещены пассажиры поезда №28 Москва – Симферополь (прибытие в Симферополь ожидалось сегодня в 12.00). Пассажиры, изъявившее желание вернуться в место назначения, будут направлены туда бесплатно по готовности состава.

В Анапу будут перенаправлены следующие поезда: №169 Санкт-Петербург – Симферополь; №75 Омск – Симферополь; №166 Москва – Симферополь.

Железнодорожное сообщение возобновят

Первые поезда к вечеру субботы, 8 октября, возобновят движение по Крымскому мосту, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства транспорта РФ.

«В настоящее время проведена первичная оценка состояния инфраструктуры железнодорожной части Крымского моста на предмет возможности пропуска поездов. Проводятся восстановительные работы. По оценкам специалистов, работоспособность участка и организация движения первых поездов будет обеспечена к 20.00 мск», — сообщили в Минтрансе.

Также оператор железнодорожных перевозок в Крым — компания «Гранд сервис Экспресс» — сообщил, что два поезда (№ 8 Севастополь — Санкт-Петербург и № 28 Симферополь — Москва) отправятся в субботу вовремя.

Происшествие на Крымском мосту

Утром 8 октября на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Погибли три человека, обрушились два пролета автомобильной части моста, нитка, ведущая из Крыма в Краснодарский край, по имеющимся данным, не пострадала.

Автомобильное и железнодорожное сообщение по мосту приостановлено, организована паромная переправа.