Паром через Керченский пролив начнет работу 9 октября

Пассажирские перевозки по Керченской паромной переправе начнутся в воскресенье, 9 октября, во второй половине дня.

«По результатам работы краевого оперативного штаба в Темрюкском районе, оценки текущей погодной ситуации в акватории — Керченская паромная переправа в части организации пассажирских перевозок начнет работать во второй половине дня 9 октября. 8 октября паромная переправа работу по перевозке пассажиров не начнет», — сообщается в телеграм-канале оперштаба Краснодарского края.

Паромы на подходе

Погодные условия позволяют запустить паромное сообщение через Керченский пролив, сообщил врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.

По его словам, сейчас ведутся работы по запуску паромной переправы. В настоящее время ведутся работы по запуску двух паромов, еще несколько на подходе в Республику Крым.

«В настоящее время организовываются мероприятия, связанные с тестированием паромов на то, чтобы организовать регулярное паромное сообщение», — сообщил Н.Лукашенко.

Утром 8 октября на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Обрушились два пролета автомобильной части моста, нитка, ведущая из Крыма в Краснодарский край, по имеющимся данным, не пострадала. Автомобильное и железнодорожное сообщение по мосту приостановлено.

По предварительным данным СК РФ, в результате ЧП погибли три человека.