Вручили штандарт командующего ЧФ

По сообщению пресс-службы ЧФ, 7 октября в штабе Черноморского флота, под руководством главкома ВМФ адмирала Николая Евменова состоялась официальная церемония вручения штандарта командующего Черноморским флотом вице-адмиралу Виктору Соколову, который в сентябре был назначен на эту должность, передает ТАСС.

Вице-адмиралу В.Соколову 60 лет. С 1985 по 2012 год он служил на командных должностях на Тихоокеанском флоте, с 2012 по 2020 год – на Северном.

С 2020 года он – начальник ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова.

В.Соколов награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени с мечами, "Нахимова", "За военные заслуги", "За морские заслуги", ведомственными медалями.