В Ялте отменили широкое празднование Нового года

В курортном городе минимизируют траты на празднование Нового года, об этом сообщила глава Ялты Янина Павленко в своём Telegram-канале. «Считаю правильным и своевременным присоединиться к числу городов России, которые в этом году минимизируют траты на празднование Нового года», – написала Я.Павленко.

Вместо салютов и новых световых инсталляций она предложила направить средства на термобелье, дроны, тепловизоры и другие важные вещи для мобилизованных, которые в ближайшее время будут отправлены в зону проведения специальной военной операции.

Также чиновница сообщила, что уже больше недели практически в каждом уголке большой Ялты идет сбор гуманитарной помощи для жителей освобожденных регионов.

Ближайшая отправка помощи ожидается на следующей неделе. «Победа будет за нами! Вот тогда обещаю такой салют, какого еще не было в истории Ялты, – добавила градоначальница.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 6 октября на заседании правительства также поручил всем департаментам города пересмотреть свои расходные статьи.

«То, что носит необязательный характер,- перенести на более поздний жизненный период, а все сэкономленные деньги перераспределить на меры поддержки для участников СВО и членов их семей»,— написал М.Развожаев в своем Telegram-канале.

При этом в городских севастопольских группах в социальных сетях общественники распространяют Всероссийскую петицию «Вместо елки новогодней, обмундирование нашим ребятам».

Сейчас, из необходимого для рассмотрения одного миллиона подписчиков, петиция уже набрала более 600 тысяч подписей.