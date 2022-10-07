Продавал смертельно опасную чачу

В суд направлено уголовное дело в отношении жителя Краснодарского края, который продавал севастопольцам фальсифицированную чачу. Опасным для жизни поддельным алкоголем он торговал на пляже в Нахимовском районе.

В Севастополь 43-летний мужчина приехал летом 2022 года специально, чтобы заняться «бизнесом». С собой он привез спиртосодержащую жидкость объемом 5 литров.

«Согласно заключениям экспертов, жидкость, которую продавал мужчина, содержит опасные для жизни и здоровья химические вещества, и не может использоваться в пищевых целях», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Преступная деятельность злоумышленника была пресечена сотрудниками полиции.