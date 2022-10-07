Поблагодарили за помощь освобожденным территориям

— В этом году премия посвящена СВО. Ее уже вручили на Донбассе за помощь жителям ДНР и ЛНР. У нас она приобретает более широкое значение и вручается за мужество, стойкую гражданскую позицию, верность своей стране, — рассказывает руководитель регионального исполкома Народного фронта в Севастополе Лариса Мельник.

Премию, а именно: почетную грамоту и нагрудный знак, вручили людям, кто принимает активное участие в восстановлении экономики, инфраструктуры и социальной сферы новых территорий. Тем, кто оказывает помощь детям, организует безопасность при выдаче гуманитарной помощи, раненым военным. В числе награжденных организаторы сбора и доставки гуманитарной помощи, врачи-волонтеры, основатели военного профсоюза, спонсоры: Валентина Гавриляк, которая работала врачом-волонтером в Донецке, Ольга Ищенко и Елена Череватая оказывали медицинскую помощь эвакуированным жителям, Павел Харламов и Андрей Соболев доставляли гуманитарную помощь в Старобельск, Рубежное, Сватово и другие территории.

Также отмечен коллектив музейного комплекса «35-я береговая батарея» за работу с семьями морских пехотинцев 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригадой морской пехоты; коллективы НТС, Севастопольской телерадиокомпании, «Севастополь филиал ВГТРК».

В частности, А.Соболев совместно с известным донецким поэтом Владимиром Скобцовым проводил многочисленные благотворительные концерты на передовой и в тылу, в городах и населенных пунктах шахтерского края, в госпиталях, войсковых частях, учебных заведениях.

С начала операции он семь раз приезжал в воюющие республики, а, как представитель Русской гуманитарной миссии, совместно с Федерацией профсоюзов ЛНР в сентябре оказал экстренную гуманитарную помощь сотрудникам почты города Первомайск, энергетикам республики и пациентам Луганской городской больницы.

В ответном слове после награждения А.Соболев поблагодарил руководство ОНФ.

— Народный фронт — это не орган, который должен следить за состоянием дел в обществе и докладывать о недостатках наверх, это мобилизующий отряд, ополчение, которое корнями своими проистекает из 1612 года, когда народное ополчение поднялось против врага и образовалась новая страна с названием Великая Русь. Вот и сегодня, когда звучит призыв «Все для фронта, мобилизации и сплочения», ОНФ становится во главе движения, стараясь вовлечь в этот процесс максимальное количество севастопольцев. Надо помнить, кровь, проливаемая на Донбассе, это не пролитая кровь в Крыму. Мы в долгу перед народом этих республик, поэтому нам необходимо отдать этот долг и спасти нашу общую страну, — сказал общественный деятель.