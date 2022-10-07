Открыли Центр кавалерии и кинологии

Объединенный центр кавалерии и кинологии УМВД России по городу Севастополю открывали пафосно, организовав целую шоу-программу для высоких гостей, учащихся и общественников, которые в этот день приехали на ул.Индустриальную, 26-Б, где теперь и располагается Центр. Еще бы, на территории Крымского полуострова подобного еще не было.

— Уже в скором времени на улицах Севастополя появятся первые конные патрульные пары. Конный взвод полностью укомплектован и носит имя Василия Бузина. Кавалеристы и лошади проходят подготовку для выполнения задач по охране общественного порядка, — сообщили ведущие мероприятия.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, выступая перед собравшими, рассказал, что два года назад на месте нынешнего Центра располагался замусоренный пустырь. Когда встал вопрос: откуда взять лошадей, обратились к главе Карачаево-Черкесской республики Рашиду Темрезову, который вызвался поучаствовать в формировании новых севастопольских традиций и прислал 18 лошадей карачаевской породы, которые и составили ядро конной полиции Севастополя. Всего же лошадей — 22, и все они будет направлены на патрулирование.

Оказывается, найти наездников было не сложно, привлекли юношей и девушек, которые уже имеет навыки и занимались конным спортом.

Теперь в центре построены вольеры, манеж, конюшня, центр укомплектовали транспортом для перевозки собак и лошадей. Всего здесь работают 50 сотрудников, из которых 25 кавалеристов и столько же кинологов.

По словам М.Развожаева, перед конной полицией стоит задача усилить патрульную службу, в части розыска преступников, поиска оружия, наркотиков.

— Прежде всего это связано с охраной особо охраняемых природных территорий, парков, скверов, пляжей и так далее. В летний период и не только, – сказал М.Развожаев.

Еще одним бонусом нового центра станет создание детской конной школы, которая уже сформирована.

Присутствующих заверили, что в школе кавалерии дети смогут заниматься бесплатно, с перспективой дальнейшего участия в соревнованиях регионального и всероссийского уровня.

Кроме того, на базе центра планируется создать отдельную группу для детей с ограничениями возможностями здоровья по направлению «гиппотерапия».

На вопрос «Севастопольской газеты» о финансировании создания Объединенного центра, глава города ответил, что поскольку Центр находится в системе УМВД, на его создание были затрачены федеральные средства, город оказал помощь в части благоустройства и подготовки территории.

Также, по его словам, деньги на содержание и экипировку будут выделяться из бюджета Министерства внутренних дел, а город будет выплачивать зарплату педагогам школы.

Открытие центра сопровождалось целым рядом символических действий. Одним из них стало вручение начальнику городской полиции Павлу Гищенко символической подковы, которая, как заверил губернатор, была найдена на данной территории при строительстве.

В свою очередь, руководитель севастопольской полиции П.Гищенко высказал надежду, что конь и служебная собака теперь станут символами Севастополя на городских пляжах.

Очередным символическим действием стало открытие на центральной площадке Центра скульптурной композиции «Служебная собака и конь». Ее автор — саратовский скульптор Валерий Утешев, уже создавший Мемориал сотрудникам органов внутренних дел, защищавших Севастополь и погибших в годы Великой Отечественной войны.

Частью мероприятия стали показательные выступления служебных собак, также на манеже продемонстрировали навыки коней, которые уже вошли в состав конной полиции Севастополя.

Но настоящим шоу стало выступление наездников Конного клуба имени генерала Якова Бакланова из Волгоградской области, которые специально приехали на праздник, чтобы продемонстрировать настоящие чудеса джигитовки.

Кстати, на вопрос, кто будет убирать на объектах патрулирования продукты жизнедеятельности четвероногих блюстителей порядка, П.Гищенко ответил, что этим должны обеспокоиться коммунальные службы, правоохранители точно уборкой заниматься не будут.