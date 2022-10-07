Определены получатели грантов развития севастопольских пляжей

По словам начальника управления туризма Севастополя Ларисы Остапенко, в следующем сезоне пляжи Севастополя станут еще более узнаваемыми, комфортными и безопасными для купания и отдыха.

«Сейчас готовимся к подписанию соглашений с грантополучателями, которые обязуются реализовать проекты до конца текущего года. Но напоминаю, что контроль за осуществлением проектов будет длиться в течение пяти лет», – добавила руководитель ведомства.

Кроме этого Л.Остапенко сообщила, что вскоре будет объявлен дополнительный грантовый конкурс на создание и развитие пляжей. Предпринимателям Севастополя представится возможность доработать заявки и претендовать на господдержку.

Период приема заявок на конкурс на создание новых и развитие имеющихся пляжей – с 11 по 20 октября включительно, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Победители конкурса смогут реализовать проекты на берегах морей, рек, озер, водохранилищ или иных водных объектов Севастополя.

Также на средства гранта можно будет приобрести снаряжение, инвентарь, экипировку, товары для отдыха, предназначенные для обеспечения туристской деятельности и расширения доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Размер поддержки на один проект составляет не более 10 млн рублей. При этом предусматривается софинансирование каждого проекта в размере не менее 30% частных вложений.