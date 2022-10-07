Наркоторговца приговорили к 12,5 годам лишения свободы

В Севастополе ранее судимый уроженец города Саки осужден на 12,6 лет за сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

При обыске в гараже наркоторговца сотрудники полиции обнаружили настоящую лабораторию: более 100 шприцов и 7 полимерных бутылок с экстрактом маковой соломы и прекурсором.

«Установлено, что мужчина в октябре 2021 года с целью заработка путем незаконного сбыта наркотиков приобрел более 2 кг наркотического средства «экстракт маковой соломы» и более 3,6 кг прекурсора для изготовления наркотиков», – сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

При вынесении приговора Нахимовский районный суд учел то обстоятельство, что 47-летний мужчина уже отбывал срок за совершение особо тяжкого преступления. Отбывать новый срок он будет в колонии особого режима.