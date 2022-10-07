Мобилизованным и добровольцам пообещали земельные участки

Участникам специальной военной операции из Севастополя предоставят земельные участки в городе-герое. Также их дети будут обеспечены бесплатным питанием в дошкольных учреждениях. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев 6 октября на заседании правительства Севастополя.

«В качестве признания вклада в Победу и благодарности от нашего города предлагаю на региональном уровне принять решение о том, что все севастопольцы-участники специальной военной операции будут иметь право на получение бесплатного земельного участка в городе Севастополе. Такой документ надо разработать и принять», – заявил М.Развожаев.

Единовременную выплату 200 тысяч рублей получат, кроме мобилизованных, также все добровольцы. Причем выплата будет распространяться и на тех, кто ранее пошел в качестве добровольцев в воинские части, в том числе именные севастопольские.

Также губернатор поручил подготовить документы, в которых будет закреплено приоритетное право на принятие ребенка в детский сад, получение путевки на оздоровление. Кроме того, участники СВО и члены их семей смогут бесплатно пользоваться транспортом и оплачивать коммунальные услуги с существенной скидкой.