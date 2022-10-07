Драка соседей по коммуналке дошла до суда

Житель Севастополя жестоко избил соседа по коммунальной квартире, находясь в алкогольном опьянении. Ранее он был осужден за развратные действия.

«В июле 2022 года вечером в коммунальной квартире по месту своего проживания по улице Н.Островской, находясь на кухне в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый вступил в конфликт с соседом на бытовой почве. В ходе ссоры злоумышленник нанес потерпевшему не менее пяти ударов руками по туловищу и причинил ему перелом ребра», – сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» направлено в Гагаринский районный суд. При этом 35-летний злоумышленник еще не отбыл обязательные работы, которые ему назначили за развратные действия.