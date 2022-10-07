Чиновник «Парков и скверов» обвиняется в халатности

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность), сообщает пресс-служба Прокуратуры Севастополя.

Установлено, что в 2020 году ГБУ «Парки и скверы» заключили контракт с коммерческой организацией на выполнение работ по капитальному ремонту сквера им.Ивана Голубца стоимостью более 41,6 млн рублей.

При выполнении работ подрядчик значительно занизил объемы используемых при благоустройстве сквера строительных материалов.

Подсудимый, являясь должностным лицом учреждения-заказчика, не проверил реальное выполнение строительных работ и подписал акты приемки в полном объеме. Стоимость оплаченных из городского бюджета, но фактически не выполненных работ составила более 1,5 млн рублей.

Виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на срок один год.

Приговор в законную силу не вступил.

«Уголовное дело по обвинению представителя предприятия-подрядчика в совершении мошенничества по тем же обстоятельствам выделено в отдельное производство.

Денежные средства в размере свыше 1,5 млн рублей возвращены коммерческой организацией как сумма, излишне полученная по контракту», – сообщили в ведомстве.