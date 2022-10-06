Вернулись к ремонту подпорной стены вдоль 4-й Бастионной

Напомним, что о начале капитального ремонта департамент городского хозяйства заявил еще в марте 2022 года. Тогда глава горхоза Евгений Горлов сослался на многочисленные обращения жителей города по поводу аварийного состояния стены и существовавшей угрозы ее обрушения.

Было обещано, что в результате капремонта стена будет приведена к изначальному историческому виду, а наиболее аварийные участки заменены на новые.

Правда, уже тогда Е.Горлов признал, что на объекте имеются сложные конструктивные элементы, что связано с расположением рядом территории воинской части. Последнее серьезно затруднило процесс согласования работ и стало причиной их затягивания.

Однако, несмотря на все трудности, графики согласовали, погода установилась, словом, все способствовало качественному выполнению работ в заявленный срок — до 1 октября стену должны были отремонтировать на радость горожанам, которые даже согласились с тем, что на время ремонта часть и без того узкой проезжей части выгородят и закроют.

За выполнение работ бодро взялась подрядная организации ООО «Строй-Монтаж», согласившись со сметной стоимостью объекта в 11,4 млн рублей, половина из которых была выплачена в качестве аванса.

Однако 1 октября подпорная стена отремонтирована не была, а рабочие, разобрав старую кладку, со временем попросту исчезли с объекта. Как выяснилось, их не устроило качество проекта. Такая причина едва ли кому-то из севастопольцев покажется удивительной.

И вот 6 октября на объекте снова появились строители, вернее, к полудню около стены корреспондент «Севастопольской газеты» застала одного из них, представившегося Вячеславом. Он присел около стены в ожидании подвоза стройматериалов.

Как выяснилось из разговора, очередная бригада строителей в составе пяти человек прибыла... из Саратова.

— Восстановить вот этот участок стены у нас пока первая задача. Пока ждем материал — нужен раствор и песок, мы же вручную будем все это делать, — поделился Вячеслав.

Рассказал, что только вчера все пятеро приехали из Саратова, а название организации, которая их наняла, ему пока не известно.

— Просто через знакомых нас сюда пригласили. Мы позвонили, предложили и приехали, — пояснил Вячеслав.

По его словам, на выполнение всего объема работ отводится примерно месяц с учетом погодных условий. Сроки окончания будут также зависеть от своевременной поставки материалов.