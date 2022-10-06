В школах Нахимовского района отсутствуют лингафонные кабинеты

Прокуратура Нахимовского района через суд потребовала от департамента образования профинансировать установку в школах оборудования для лингафонных кабинетов.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» ведется работа по оснащению образовательных учреждений современным оборудованием.

Теперь в каждой школе должны появиться лингафонные кабинеты — специальные аудитории со звукотехнической и проекционной аппаратурой для изучения иностранных языков, сообщили в пресс-службе.

«В школах и гимназиях района такие кабинеты отсутствуют, в связи с чем прокуратура направила в суд 9 исковых заявлений о возложении на учреждения образования обязанности установить необходимое оборудование, а на департамент образования и науки города — профинансировать указанные мероприятия», — пояснили в прокуратуре.

Суд удовлетворил исковые требования. В сентябре такая же проверка была проведена прокуратурой Гагаринского района. Выяснилось, что на тот момент лингафонные кабинеты отсутствовали в трех школах.