Украли дорожный знак и спрятали его в кустах

Три нетрезвых друга ночью в центре Севастополя сорвали дорожный знак «Остановка и стоянка запрещена» и спрятали его в кустах.

Росгвардейцы задержали злоумышленников и доставили их в полицию. Вычислить их удалось благодаря камерам наружного наблюдения на на одном из охраняемых объектов.

Охранник этого объекта сразу же вызвал подкрепление, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Крыму и Севастополю. «Изначально молодые люди не признавались в содеянном, утверждая, что произошла ошибка.

Но вскоре во всем сознались и указали правоохранителям, что спрятали дорожный знак в кусты. Задержанные не смогли пояснить, что их побудило на совершение такого поступка», — рассказали в пресс-службе. Любопытно, что в Севастополе это уже не первый случай, когда правонарушения совершаются тремя пьяными товарищами.

Как писала «Севастопольская газета», в конце августа сотрудники Росгвардии задержали трех нетрезвых мужчин, пытающихся бесплатно проникнуть в музей подводных лодок в Балаклаве. На просьбу предъявить билеты, они устроили скандал.