Севастопольские паралимпийцы завоевали три медали в Сочи

Наши спортсмены оказались лучшими в плавании. Многократный чемпион и призер чемпионатов мира Андрей Граничка занял первое место в дисциплине «100 метров брасс» среди мужчин. А юная спортсменка Карина Болдырева награждена сразу двумя серебряными медалями за дисциплины «50 метров вольным стилем» среди женщин и «150 метров комплексное плавание». Летние игры паралимпийцев проходят со 2 по 9 октября.

В них принимают участие более 1,6 тысячи спортсменов из российских регионов, а также из Белоруссии, Германии, Сербии, Мали, Эритреи, Армении, Туркменистана, Таджикистана и других стран. В программу соревнований входят девять видов спорта: легкая атлетика, плавание, настольный теннис, стрельба из лука, паратхэквондо, фехтование на колясках, футбол для спортсменов с ДЦП, а также шашки и шахматы.