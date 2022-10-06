Пропавшую туристку из Москвы искали двое суток

В Бахчисарайском районе двое суток 36 спасателей искали жительницу Москвы, которая отстала от туристической группы.

Девушку нашли в районе ущелья Тар-Богаз с признаками переохлаждения и истощения. Информация поступила в ГКУ РК «Крым-Спас» еще 2 октября.

Поиски в районе горы Бойка велись во время дождей, в условиях тумана и плохой видимости.

Поисковые работы осложнялись сложным горным рельефом и отсутствием связи с пострадавшей. Всего для проведения поисковых работ было задействовано: от РСЧС 25 человек, 7 единиц техники; от МЧС 11 человек, 3 единицы техники, сообщили в пресс-службе «Крым-Спас».

В итоге девушка была найдена в ущелье, эвакуировать ее пришлось при помощи альпинистского снаряжения. Пострадавшую передали сотрудникам скорой помощи.