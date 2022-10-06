Про полицейских лошадей сняли рекламный видеоролик

Презентационный фильм про конную кавалерию сняла и распространила в социальных сетях пресс-служба УМВД России по Севастополю.

Для службы в полиции лошадей привезли из села Красный курган Карачаево-Черкесской Республики. Конный завод там был организован в 1930 году по инициативе маршала Советского Союза Семена Буденного.

Из ролика следует, что на сегодняшний день в севастопольской кавалерии служит пять жеребцов, четыре из которых Карачаевской породы.

Фильм начинается с приезда лошадей в Севастополь. Показаны моменты первого патрулирования кавалерии в парке Победы летом этого года, рекламные кадры купания коней в бухте Ласпи, тренировочный процесс и открытый манеж для верховой езды. Все полицейские лошади выглядят активными и здоровыми. О чем с удовольствием в комментариях в соцсетях пишут подписчики, указывая на престижность конного отряда и, безусловно, его дорогое содержание.

Приказ о создании кавалерийского взвода в УМВД России по Севастополю подписан 31 мая 2022 года. Тогда было заявлено, что в подразделении будет 20 лошадей. Полицейская кавалерия нужна городу для патрулирования пляжей, парков и лесной местности.