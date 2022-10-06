На ярмарке в Севастополе продавали немаркированные мед, рыбу, молоко

В ходе проверки представителями Россельхознадзора торговцев на ярмарке выходного дня на пр.Октябрьской революции были обнаружены грубые нарушения.

Так, при осмотре торговых мест ИП Левицкая Г.К. и Лебедь И.П., а также физических лиц Кульчицкого В.Н. и Джеляловой Л.В., было выявлено, что мед, рыба, молочная и готовая мясная продукция в ассортименте продавались без информации о дате изготовления, сроках годности, условиях хранения, указания наименования и сведений о производителе, то есть без маркировки, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

В соответствии с законом, подобная продукция признается некачественной и опасной в случае ее употребления в пищу человеком.

По результатам проверки, указанным хозяйствующим субъектам объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.