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Место скульптуре «Севастопольский вальс» никак не найдут

Щербакова Евгения

Идея установки скульптурного воплощения песни Константина Листова никак не станет реальностью.

На очередное обсуждение перспектив установки скульптуры «Севастопольский вальс» в культурно-просветительской ассоциации «Морское собрание» собрались ветераны флота, севастопольской культуры, общественники, музейщики и даже директор Севастопольского театра танца имени Вадима Елизарова.

В качестве официальных лиц пригласили депутата Законодательного собрания Евгения Дубовика, а также сотрудников департамента культуры.

Вопрос, вынесенный к дискуссии, для всех этих людей не нов и уже много раз обговаривался, однако никаких конкретных решений до сих пор не выработано.

В качестве немого укора макетами неустановленных скульптур украсили стол в «Морском собрании», предлагая все-таки материализовать в бронзе один из них, причем, на строго определенном месте. Именно с выбором этого места на территории Приморского бульвара отчаянно не соглашаются ни в департаменте культуры, ни в департаменте архитектуры и градостроительства.

По мнению же автора идеи установки скульптуры, руководителя «Морского собрания» Владимира Стефановского, альтернативы быть не может. Песню «Севастопольский вальс» В.Стефановский справедливо называет культурным наследием города и потому убежден, что установленная скульптура должна стать визиткой города и его символом.

Причиной того, что ситуация уже многие годы не развивается, В.Стефановский считает непонимание со стороны чиновников. Говорит, что неоднократно обращался в департамент культуры и в депарх, но в ответ получал отписки вместо согласования на месте нынешней клумбы между бывшими так называемыми барами-близнецами. Приводимый аргумент — скульптура будет мешать проходу пешеходов.

Правда, представители самого департамента утверждают, что дело в ином, а именно: в охранной зоне объекта культурного наследия, коим является Приморский бульвар. В качестве варианта департамент архитектуры предлагает место на нынешней клумбе между гостиницей «Севастополь» и Театром им.Луначарского, но с этим В.Стефановский принципиально не согласен.

— В других местах это уже будет не «Севастопольский вальс», а просто танцующая пара, — настаивает В.Стефановский, а в качестве сравнения приводит парковые скульптуры на проспекте Октябрьской революции, не несущие никакой значимости и смысла.

— А «Севастопольский вальс» несет культурную, патриотическую и социальную нагрузку! — снова и снова повторяет общественник.

По его словам, установка скульптуры обойдется примерно в 8,5 млн рублей, и эти средства должен выделить город, учитывая глубоко смысловую нагрузку скульптуры.

— Это долг города! — настаивает В.Стефановский.

По его мнению, в преддверии принятия городского бюджета следующего года самое время заложить необходимую сумму и поручить техническому заказчику выполнить все подготовительные мероприятия. Решение данной задачи В.Стефановский считает важной еще и потому, что в следующем году Севастополю исполняется 240 лет со дня основания, и «Севастопольский вальс» мог бы стать значимым и символическим подарком к этой дате.