Ищут образ новой 500-рублевой банкноты

Экспертами предложено уже более 60 достопримечательностей Северо-Кавказского федерального округа. В финальный список для изображения на лицевой стороне предложены культурно-исторические и природные объекты Пятигорска. Среди лидеров — скульптора Орла на Горячей горе, памятник Михаилу Лермонтову, беседка Эолова арфа.

В качестве изображения на оборотной стороне предложены памятники и известные места северокавказских республик.

Сообщается, что наибольшее количество голосов получили Эльбрус, Дербентская крепость в Дагестане, башенные комплексы Вовнушки и Таргим в Ингушетии.

Эксперты также не исключают, что банкноту могут украсить Триумфальная арка в Ставрополе, Грозный-сити, Национальная библиотека Чеченской республики, Чиркейская ГЭС, крупнейший в Евразии азимутальный телескоп в Архызе, Рокский тоннель между Северной и Южной Осетией, памятник «Семь журавлей» недалеко от Владикавказа, Мемориал памяти и славы в Назрани и другие.

«Все символы, которые заслужили внимание экспертной группы, значимы, узнаваемы и с географической точки зрения подходят для изображения на банкноте. Они будут рассмотрены при разработке дизайна, — отметил заместитель председателя Банка России Сергей Белов.

По его словам, самое главное — наиболее полно отразить различные стороны жизни Северного Кавказа, его историю и достижения современности.

Он также сообщил, что художники Госзнака подготовили ряд концептуальных эскизов.

При этом окончательное решение примет Совет директоров Банка России.