Диорама и Панорама закрываются на реставрацию

С 17 октября здания Диорамы «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года» и Панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.» закрываются на реставрацию.

Полотно диорамы отреставрируют

Недавно отреставрированное здание диорамы на этот раз закрывается в связи с реставрацией художественного полотна. Конкурс на проведение реставрационных работ выиграл «Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И.Э.Грабаря».

Реставрации подлежат полотно диорамы, предметный план, картины предметного плана и деревянный каркас. На проведение работ Министерством культуры России выделена субсидия в размере 26 млн рублей.

Кроме того, будет создана новая экспозиция на первом этаже здания. Завершить работы планируется к 9 мая 2023 года.

По информации пресс-службы музея, легендарное полотно, на котором изображен кульминационный момент штурма Сапун-горы войсками 51-й и Приморской армий, и предметный план будут отреставрированы впервые за последние 60 лет.

Здание Панорамы приведут в порядок

Панорама закроет двери для посетителей на три года.

Реставрации подлежит здание Панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.», построенное в 1905 году. Реставрацией займется компания «Равелин». Примерная стоимость строительно-реставрационных работ 0,7 млрд рублей.

По словам и.о.директора Музея обороны Севастополя Михаила Смородкина, здание будет отреставрировано в полном соответствии с историческом обликом. Через полтора года после начала реставрации самого здания начнется реставрация полотна и предметного плана.

Подрядчик для этих работ пока не определен. При этом судьба Исторического бульвара покрыта тайной. Руководство музея предполагает, что панорама и бульвар откроются одновременно в 2025 году.