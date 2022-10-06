Деньги перечислил, а амуниции не дождался

В полицию обратился 38-летний местный житель с заявлением, что обнаружил в сети интернете объявление с выгодным предложением продажи армейской экипировки. Мужчина перечислил незнакомцу более 26 тысяч рублей, однако заказанный товар ему так и не поступил. Поняв, что стал жертвой мошенника, потерпевший обратился в полицию. По данному факту сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело и принимаются все необходимые меры, направленные на установление и розыск преступника.

В другом случае жертвой мошенников стала 74-летняя пенсионерка. Женщине позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил о несанкционированных действиях с денежными средствами, находящимися на её счету. Для «предотвращения списания денег» злоумышленник потребовал немедленно установить указанное им мобильное приложение. Когда застигнутая врасплох неожиданным звонком женщина выполнила его требования, с её счета были списаны 98 тысяч рублей.

В настоящее время сотрудниками Отдела МВД России по Ленинскому району проводятся мероприятия по раскрытию данного преступления.