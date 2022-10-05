В севастопольских медучреждениях не хватает трети врачей и медсестер

О проблемах а обеспечением жильем прибывающих медработников 5 октября в Законодательном собрании Севастополя сообщил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов, отвечая на вопросы депутатов во время отчета о состоянии здоровья севастопольцев в 2021 году.

Фактически каждый депутат городского парламента посчитал важным задать руководителю депздрава вопрос о кадровой политике, проводимой ведомством. Парламентариев интересовало, что сделано для обеспечения помещениями учащихся севастопольского медицинского колледжа им.Ж.Дерюгиной, который готовит специалистов среднего звена для наших больниц и поликлиник по целевому назначению. Сколько выпускников-медиков было трудоустроено по итогам года? Каковы причины увольнения врачей и почему скорую помощь можно ждать очень долго и не дождаться?

В.Денисов признал текучку кадров в местном здравоохранении, но при этом отметил положительный баланс между трудоустроенными и уволившимися по собственному желанию. По его данным, из 340 принятых на работу медицинских специалистов, уволены 270.

— У нас, конечно, текучка серьезная. Причины разные, все [уходят], конечно, по собственному желанию. Но в основном, это переезд в другой город или у тех, кто сюда приехал, возникают проблемы с жильем. Жилье не могут приобрести, и на компенсацию его также не всегда можно купить. Но в целом, ничего, едут к нам, – объяснил чиновник.

По его словам, в этом году из медицинского колледжа выпустилось 174 студента, из них 65 были трудоустроены. У 43 выпускников сложились непредвиденные жизненные ситуации: кто-то ушел в армию, кто-то вышел замуж и уехал, еще 62 студента пока не определились. На них и рассчитывает руководитель департамента.

— Они — наш резерв. Мы их ищем: кто-то не отвечает на звонки, но тем не менее мы их ищем, если найдем, то у нас будет где-то 70%, — успокаивает парламентариев чиновник.

«Скорая помощь» также укомплектована сотрудниками только на 70%, поэтому по сути она и не совсем скорая.

Оказалось, что в связи с низкой укомплектованностью первичного звена врачи и медсестры скорой помощи вынуждены в том числе оказывать амбулаторную помощь пациентам в кабинетах поликлиник.

— Когда будет 100% укомплектованность, тогда и время прибытия скорой помощи тоже будет несколько другое. По нормативу скорая должна приезжать к больному в течение 1-15 минут, но только в случае прямой угрозы жизни, — напомнил В.Денисов.

В этом году после завершения целевого обучения планировалось трудоустроить в медучреждения Севастополя более 80 специалистов. Как заявил В.Денисов, из 43 ординаторов в настоящее время трудоустроилось только четыре.

По процедуре после аккредитации у специалистов есть два месяца на раздумья. Они думают. В прошлому году из 23 ординаторов остались работать 70%. При этом были и те, кто получил по миллиону рублей помощи на обустройство на новом месте, но в дальнейшем эти средства возместил и покинул Севастополь.

Кроме того, директор департамента проинформировал депутатов, что в строящемся медицинском кластере на Фиолентовском шоссе все-таки предусмотрено здание, куда переедет медицинский колледж.

— Строительство модуля у нас есть в проекте. Всего планируется 26 модулей, о которых мы заявили в правительство и в капстрой, в том числе модули для колледжа, но уже сегодня в каждом медучреждении выделены площади для практических занятий студентов, — заявил В.Денисов.