В Севастополе провели совещание по вопросам национальной безопасности на полуострове

Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев в Севастополе провел 4 октября совещание по актуальным вопросам национальной безопасности на территории Крыма, сообщил ТАСС пресс-секретарь аппарата СБ РФ Евгений Аношин.

«Отдельное внимание уделено проблемам противодействия терроризму и транспортной безопасности. Также обсуждена военно-политическая обстановка в зоне проведения специальной военной операции», — сказал Е.Аношин.

В совещании приняли участие полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов, глава Республики Крым Сергей Аксенов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, представители МВД, МЧС, Минобороны, Минтранса, ФСБ, Росгвардии, Генпрокуратуры.

Нужно повысить уровень противодействию терроризму

Н.Патрушев констатировал высокий уровень террористических угроз, сложившийся в Крыму на фоне специальной военной операции на Украине, в связи с чем в регионе необходимо привести планы по противодействию терроризму в соответствие с уровнем террористических угроз.

«На ряде потенциально опасных объектов [в Крыму] отсутствует физическая охрана и технические средства безопасности. Прошу руководителей регионов незамедлительно устранить имеющиеся недостатки», — сказал Н.Патрушев. «Важность такой работы обусловлена высоким уровнем диверсионно-террористических угроз на фоне проведения специальной военной операции на Украине», — добавил он.

Секретарь Совбеза добавил, что в Крыму «значительно увеличилось число преступлений, совершенных с использованием оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ», поэтому «необходимо привести планы по противодействию терроризму в соответствие с уровнем террористических угроз и повысить эффективность исполнения предусмотренных в них мероприятий».

При этом он отметил и результаты работы на антитеррористическом направлении на полуострове. Благодаря эффективным действиям спецслужб и правоохранительных органов предотвращено 12 преступлений террористической направленности.

Особое внимание транспорту

Диверсионно-террористическая деятельность спецслужб Украины угрожает транспортной безопасности Крыма, а для судов, кораблей и портовой инфраструктуры опасность представляют украинские дрейфующие мины, заявил Н.Патрушев.

«Опасность для транспортной инфраструктуры представляет диверсионно-террористическая деятельность украинских спецслужб, международных террористических организаций», — сказал Патрушев, выступая в Севастополе на совещании по безопасности в Крыму.

«Для судов, кораблей и портовой инфраструктуры опасность представляют украинские дрейфующие мины», — добавил он.

Секретарь Совбеза напомнил, что недавно под Севастополем были обнаружены и уничтожены морские беспилотные аппараты.

По словам Н.Патрушева, «учитывая серьезные вызовы и сложную обстановку, необходимо принять дополнительные меры, направленные на локализацию угроз транспортной безопасности и безопасности населения». Прежде всего, следует провести оценку уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, скорректировать планы обеспечения транспортной безопасности, обеспечить транспортную инфраструктуру инженерно-техническими средствами защиты, внедрить отечественное досмотровое оборудование, уточнил он. Кроме того, по словам Патрушева, необходимо исключить случаи охраны объектов транспортного комплекса неуполномоченными лицами без прохождения специального обучения.

Дадут финансирование на «Безопасный город»

«Важно повысить готовность сил и средств реагирования на чрезвычайные происшествия. В этих же целях провести совместные учения и тренировки», — добавил секретарь Совбеза.

По его словам, «учитывая характер задач аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» по обеспечению принятия оперативных решений в кризисных ситуациях, следует наконец-то решить вопрос с дополнительным финансированием, необходимым для его внедрения».

«Также обращаю внимание на необходимость усиления охраны вокзалов, железнодорожных линий, путепроводов, мостов, портов, объектов трубопроводного транспорта и на повышение контроля за пассажирскими и грузовыми перевозками», — подчеркнул Н.Патрушев.