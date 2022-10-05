В селе Вишневое незаконно вырубили сотни деревьев

Ущерб составляет более 2,5 млн рублей.

«В отсутствие разрешительных документов произведена рубка зеленых насаждений: тополя, ивы, ольхи, вяза, клена и акации», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Еще летом жители села Вишневое обратились в СМИ и надзорные органы с информацией о том, что в ходе строительства берегозащитной дамбы на реке Кача незаконно вырубаются деревья.

Природоохранная прокуратура провела проверку и подтвердила факт нарушений. Порубочные билеты на такое количество зеленых насаждений не выдавались. Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере».

Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.