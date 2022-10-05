В медицинских долгостроях виноваты проектировщики

Так заявил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов на пленарном заседании Законодательного собрания, отвечая на вопрос депутата Вячеслава Горелова, в чем кроется корневая проблема долгостроев медучреждений в нашем городе?

– У меня на глазах разворачивается эпопея ремонта поликлиники №2 на Ерошенко. С моей точки зрения, не очень успешная. Не могли бы прокомментировать, что там происходит, и когда это закончится? Ну и про другие объекты, например, больницу №4, тубдиспансер тоже интересно, – спросил В.Горелов.

– По поликлинике на Ерошенко, Даши Севастопольской.. там сложности есть. Много времени уделяется перепроектированию проектирования в связи с тем, что проектная документация слабо подготовлена и, я думаю, это играет основную роль в работе капстроя, – доложил В.Денисов.

По его словам, на сегодняшний день в туберкулезном диспансере работы ведутся на четвертом, пятом, шестом этажах, в детском отделении. Кроме того идет подготовка помещения под установку КТ.

– Мы надеемся, что в ближайшем будущем все будет закончено, – обнадежил депутатов чиновник и добавил, что все, что касается оснащения ремонтируемых больниц медицинским оборудованием, отрабатывается департаментом здравоохранения вместе с руководителями больниц и других ведомств в рабочем порядке.

К сожалению, из пространного ответа руководителя депздрава так и не прояснилось, когда же наконец завершится ремонт поликлиники на улице Ерошенко и больницы №4 на Северной стороне.

Напомним, капитальный ремонт в поликлинике №2 Первой городской больницы на ул.Ерошенко обещали завершить к концу 2020 года. Уложиться в срок подрядчик не смог, затем срок окончания ремонта неоднократно переносился.