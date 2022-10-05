Увеличилось число многодетных семей

В прошлом году севастопольским семьям с детьми было оказана помощь на 2,4 млрд рублей.

Об этом сообщила директор городского департамента труда и социальной защиты Елена Сулягина, отчитываясь перед депутатами Заксобрания.

По словам Е.Сулягиной активная поддержка оказывается многодетным. Так, в прошлом году выплаты получили более 8,5 тысяч семей.

— И, как результат, увеличение многодетных семей в Севастополе. По состоянию на конец прошлого года в Севастополе проживало 4 646 многодетных семей», – сообщила директор департамента. Напомним, с 2014 года количество многодетных семей в Севастополе увеличилась более, чем в два раза.

Так, в год референдума в городе-герое проживало около 2 тысяч таких семей.