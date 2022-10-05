Предпринимателям разъяснили нюансы мобилизации

При этом предпринимателям советует «на всякий случай» составить доверенность на ведение бизнеса.

По словам, М.Литовко, если в военкомате есть информация, что бывший сотрудник значится на данном предприятии, то повестка может быть направлена по месту его работы. В таком случае, проблемы могут возникнуть у самого работодателя, поскольку он своевременно не уведомил военкомат.

Так что этим вопросом лучше озаботиться именно сейчас, заявила М.Литовко во время прямого эфира в социальной сети «ВКонтакте».

По словам вице-губернатора, предпринимателю необходимо подумать, на кого оформить доверенность.

Она также сообщила, что большинство нотариусов «идут навстречу» и принимают мобилизованных без очереди, а сам документ выдается в течение одного дня. Также можно воспользоваться сервисом на сайте налоговой службы, с помощью которого в течение пяти дней реально закрыть маленькое ИП.

— Есть предприятия большого масштаба, тогда можно ввести еще одного директора (на всякий случай), либо выдать доверенность. Бывает, что директор в ИП сам ведет бухгалтерский учет, тогда стоит задуматься от аутсорсинговой компании, которая будет вести учет, — посоветовала вице-губернатор.

Также М.Литовко разъяснила ситуацию по поводу кредитных каникул, которые предоставляются как физическим, так и юридическим лицам. Кредитные каникулы устанавливаются на срок мобилизации плюс 30 дней. В целом, все четыре банка, работающие в Севастополе, готовы содействовать мобилизованным, но в случае возникновения проблем, необходимо сообщить о них по номеру «122» или «любым другим способом», в том числе, обратиться за консультацией в центр «Мой бизнес».

Много вопросов возникло у севастопольцев и по поводу брони.

— Конечно, это в большей степени касается предприятий, работающих с оборонзаказом или обеспечивающих непрерывный жизненный цикл: инженерная инфраструктура или какие-то особые специальности, которые сложно заменить в короткие сроки, — говорит спикер.

По поводу IT-компаний замгубернатора сообщила о существовании перечня и критерий, по которым может быть получена отсрочка, правда, не все компании аккредитованы.

— В Севастополе на данный момент работают «несколько десятков IT-компаний», но бронь не распространяется автоматически на всех сотрудников-мужчин: у человека должно быть высшее образование, а его специальность прописана в списках, подходящих под критерии освобождения от мобилизации, — продолжила М.Литовко, напомнив, что в Севастополе создана комиссия по бронированию, которая рассматривает каждый отдельный случай. Позвонить можно по телефону 53-10-59.

В настоящее время для предпринимателей продолжает действовать пакет мер поддержки: микрозаймы под низкие проценты, налоговая отсрочка и многочисленные гранты. Например, сейчас идет прием заявок на грант до 3 млн рублей «по линии туризма».

По словам вице-губернатора, некоторые айтишники за последнее время уехали из Севастополя, но кто-то, наоборот, решил работать в нашем городе. Взаимодействие технопарка с университетом также помогает пополнять эти отрасли новыми специалистами.