Подстанция скорой помощи в Каче работает

В настоящее время бригада пятой подстанции скорой помощи в поселке Каче используется по специальному назначению.

Об этом сообщил заместитель губернатора Севастополя Александр Кулагин, выступая в прениях в рамках отчета директора департамента здравоохранения Виталия Денисова на заседании Законодательного собрания.

На введенный в эксплуатацию, но неработающий пункт скорой медицинской помощи в Каче, обратил внимание парламентариев депутат Сергей Борисов.

По его словам, будучи в Каче, он осмотрел построенный пункт скорой помощи, но обнаружил его закрытым.

На вопрос, почему он не работает, ответил А.Кулагин, курирующий в правительстве сферу здравоохранения.

Он сообщил, что подстанция скорой помощи в Каче построена, сдана в эксплуатацию и работает.

– Проблема в том, что сама бригада там вынуждена в силу нынешних обстоятельств, часто использоваться по специальному (особому – ред.) назначению, – отметил замгубернатора.