Передача данных медицинских анализов на сайт госуслуг задерживается

Причину того, что передача данных лабораторных медицинских исследований в личные кабинеты граждан на единый портал госуслуг пока не заработала, директор департамента здравоохранения Виталий Денисов объяснил задержкой на федеральном уровне. Таким образом он ответил на вопрос депутата Законодательного собрания Михаила Чалого в ходе пленарного заседания 5 октября.

--— Разработка возможности передачи протокола лабораторных медицинских исследований в единый портал госуслуг пока не осуществляется, хотя срок этого действия был запланирован на второй квартал 2022 года, – заметил М.Чалый.

- Работа по информационным технологиям продолжается. Из всех наших лабораторий вся информация передается на электронные карты, доктор в поликлинике видит их в медицинской карте. Что касается передачи на сайт госуслуг, то на своем уровне мы работу сделали, все материалы передаются на федеральный уровень, там сейчас дорабатывают программу, чтобы данные переходили в личный кабинет на госуслуги. – ответил В.Денисов.

Новый срок запуска программы он назвать не смог, но сказал, что это будет скоро.