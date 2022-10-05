Налоговый инспектор оказалась мошенницей

Бывшая сотрудница налоговой инспекции Гагаринского района необоснованно получила налоговые вычеты после того, как сама же и проверила декларации с заведомо ложной информацией.

Сумма ущерба бюджету составила 650 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд.

С мая 2019 года по март 2020 года злоумышленница составила декларации с неправомерно заявленными имущественным и социальным налоговыми вычетами.

Предполагалось, что вычеты ей положены за покупку доли в квартире, а также лечение и приобретение медикаментов, сообщили в пресс-службы прокуратуры. Женщина на тот момент работала государственным налоговым инспектором отдела камеральных проверок ИФНС (инспекция Федеральной налоговой службы) России по Гагаринскому району.

Она самостоятельно проверила свои декларации и себе же утвердила налоговый вычет.

При этом чеков и квитанций у нее не было, а долю в квартире она «купила» у собственной матери.

Как сообщили в прокуратуре, правонарушительница также убедила свою мать в наличии оснований для получения налоговых вычетов. Введенная в заблуждение женщина, предоставила в налоговый орган декларации, а ее дочь, используя свое служебное положение, провела по ним камеральные проверки и утвердила возврат налога. Правда, и мать налогового инспектора не имела оснований для получения вычетов.

Таким образом, из федерального бюджета было похищено более 650 тыс. рублей. Расследование по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере» направлено в суд.