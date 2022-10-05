Мобилизованных обучают работе с беспилотниками

На одном из полигонов Черноморского флота в Крыму организована подготовка расчетов беспилотных летательных аппаратов из числа мобилизованных граждан. Занятия проводят инструкторы волонтерской организации, специализирующейся на применение беспилотников.

Резервисты учатся управлять дронами квадрокоптерного типа. В ходе практических занятий расчеты выполняют запуск аппаратов, полеты по заданным маршрутам, посадку в назначенном месте, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

Цель курса — нарабатывание личным составом навыков необходимых для ведения воздушной разведки, геопространственного ориентирования, распознания различных объектов, в том числе замаскированных.

Кроме того, расчеты обучаются производить сброс полезной нагрузки, имитирующей взрывное устройство, со специального устройства, прикрепляемого к дрону.

Для увеличения эффективности занятий дроны выполняют полеты и сброс имитаторов взрывных устройств на различных участках полигона, где проводятся занятия с группами резервистов. В свою очередь мобилизованные определяют «угрозу» с воздуха и выполняют алгоритм действий, установленный в такой ситуации.