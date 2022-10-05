Мастер Наталья Кручевская: для творчества нужен позитивный настрой

Севастопольские ремесленники представили свои работы на фестивале «Этно-Крым», который впервые прошел в городе Саки в конце сентября. У мастера Натальи Кручевской раскупили на нем все куклы-балаганчики.

К творчеству через Черноморский флот

В детстве Н.Кручевская не хотела заниматься рукоделием, хотя мама научила вязать и шить всех ее подружек. Девочка мечтала о военной службе — быть как папа. И мечта сбылась: в начале 90-х она служила радисткой на Черноморском флоте.

— Я начала вязать на службе, на ночных вахтах, — рассказывает местерица. — Уже значительно позже училась на курсах росписи при нашей библиотеке, многое узнаю через интернет. Ездила в Петриковку, чтобы научиться росписи у мастеров. Там я увидела мелкие приемы, которые очень дополнили мои работы.

Петриковская роспись — народная живопись — сформировалась в Днепропетровской области в поселке Петриковка. А на рубеже 19-20 веков распространилась по всему Приднепровью. Ею расписывали хаты-мазанки, наносили рисунки на наличниках и печках — считалось, что это защита от дурного глаза.

Кроме петриковской росписи, Н.Кручевская освоила и тагильскую. Для петриковской росписи характерно сочетание зеленого и красного, желтого, бордового и оранжевого цветов. А вот для тагильской, чаще всего, используются более темные краски, а основой может служить черный цвет.

Отдых от красок

Но в последнее время основным направлением в работе мастерицы стала керамика. Лепит она игрушки из глины.

— Когда устаешь от красок, начинаешь лепить, — объяснила мастер.

Н.Кручевская создает уникальную дивеевскую игрушку. Этому она обучилась у самого автора техники — народного мастера России Натальи Крушинской. Для создания изделий используется глина разных оттенков. Ее добывают в карьере в селе Дивеево Нижегородской области.

— Там есть необычный карьер — на разных глубинах залегает глина всевозможных оттенков, поэтому мы там ее и покупаем. После обжига эта глина приобретает пряничные, теплые оттенки. Наша крымская для таких изделий не подходит, так как очень трескается, — рассказала умелица. — Сейчас из-за санкций возник бешеный спрос на глину. Раньше ведь многие керамисты покупали сырье во Франции, Испании, а сейчас — в России. К тому же она стала стоить дороже.

Чаще всего дивеевскую игрушку делают в форме колокольчика или свистульки. Но у Н.Кручевской есть и целые композиции по сказочным мотивам.

С добрыми пожеланиями

А на обратной стороне своих изделий она пишет позитивные пословицы и пожелания. Например, «Красота приглядится, а ум пригодится», или «От слез и плача бежит удача. А кто и в горе смеется, тому все удается».

Оказывается, не так-то и просто найти пословицу с добрым посылом. Н.Кручевская их специально ищет и выписывает в тетрадь, чтобы потом нанести на игрушку.

«С одной стороны дивеевская игрушка — очень простая, легкая, а с другой — несет энергию добра, созидания, радости, — с любовью к своему творчеству говорит она. — Мне очень хочется, чтобы к нам на мастер-классы приходили семьями. Совместное творчество — это то, что объединяет. Летом в основном на занятия приходят москвичи и питерцы со своими детьми. У севастопольцев это, к сожалению, пока не так распространено. Некоторые взрослые, наверное, стесняются. Но учиться ведь никогда не поздно».

Нужна ярмарка

Многие севастопольские ремесленники испытывают проблемы с реализацией своей продукции. Н.Кручевская не исключение. Основной пик продаж приходится на лето: туристы хотят увезти домой севастопольские сувениры. И мастерам нашего города есть что предложить. Оживление происходит и к Новому году. В этом году продаж было меньше из-за небольшого турпотока. Но нужны и ярмарки на постоянной основе, в этом могло бы помочь городское правительство.

«Раньше у нас была ярмарка на Приморском бульваре. Неудачное для меня место: ветер дунул — все упало», — вспоминает рукодельница.

Иногда, когда появляется настроение, мастерица делает и куклы-балаганчики, которые так удачно раскупили на фестивале в Саках. Это такие забавные подвижные куклы-марионетки, которые раньше использовали в театральных представлениях.

«С плохим настроением ничего не получится. Лица у игрушек будут недобрые, приходится их переделывать. Так что для творчества нужен позитивный настрой», — считает Н.Кручевская.