Кредиторская задолженность севастопольских больниц составляет более 600 млн рублей

Сумма кредиторской задолженности севастопольских больниц с начала года не уменьшилась, она является переходящей и никуда не девается.

Так ответил на вопрос депутата Вячеслава Аксенова в ходе заседания Законодательного собрания 5 октября директор департамента здравоохранения Виталий Денисов.

По его словам, на сегодня задолженность составляет более 600 млн рублей.

-— Мы проводим с главными врачами балансовые комиссии, где рассматриваем, какие у нас есть проблемы, находим пути решения, – пояснил В.Денисов.

Отвечая на уточняющий вопрос депутата Екатерины Бубновой, глава горздрава не смог конкретизировать, каким образом планируется уменьшать названную задолженность.