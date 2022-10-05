Командующий ЧФ проинспектировал ход подготовки мобилизованных на полигоне Опук

Комиссия во главе с командующим Черноморским флотом вице-адмиралом Виктором Соколовым проверила ход подготовки и боевого слаживания сформированных из мобилизованных граждан подразделений, сообщила пресс-служба Южного военного округа.

Комиссия на полигоне Опук в Крыму проинспектировала организацию занятий по тактической медицине, огневой и тактической подготовке, проверила организацию быта мобилизованных граждан, в том числе условия их проживания и питания.

Заместитель военного прокурора Черноморского флота провел личный прием мобилизованных граждан.

В состав комиссии включены представители командования ЧФ и заместитель военного прокурора ЧФ полковник юстиции Сергей Жаднов.