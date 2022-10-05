Коды 80, 81, 84 и 85 будут на госномерах в новых регионах России

МВД предлагает закрепить коды 80, 81, 84 и 85 на госномерах машин из присоединенных к РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Соответствующий проект приказа опубликован 5 октября на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщает ТАСС.

В документе предлагается дополнить перечень цифровых кодов регионов РФ, применяемых на государственных регистрационных знаках транспортных средств и другой специальной продукции, необходимой для допуска транспортных средств и их водителей к участию в дорожном движении строками следующего содержания: «Донецкая Народная Республика — код 80, Луганская Народная Республика — код 81, Херсонская область — код 84, Запорожская область — код 85».

Данным документом должны быть исключены коды 171 и 172, которые использовались на государственных регистрационных знаках автомобилей дипломатических представительств ДНР и ЛНР.

В пояснительной записке к проекту МВД отмечается, что его подготовка обусловлена принятием в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей и образованием в составе страны новых субъектов и возникшей необходимостью закрепления цифровых кодов регионов РФ для допуска транспортных средств и их водителей к участию в дорожном движении.

Разработка проекта приказа обусловлена также необходимостью исключения перечня цифровых кодов, которые применялись на регистрационных знаках для обозначения транспортных средств посольств ДНР и ЛНР, а также закрепления цифровых кодов регионов РФ.

В августе 2022 года в освобожденной части Запорожской области ГИБДД выдавала российские автомобильные номера с кодом 185, а в Херсонской области — с кодом 184.