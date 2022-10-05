Хотят увеличить среднюю продолжительность жизни до 78 лет

Задача увеличить в Севастополе среднюю продолжительность жизни до 78 лет поставлена в основной стратегии в области городской демографической политики.

Об этом 5 октября в ходе отчетного доклада о развитии городского здравоохранения в 2021 году в Законодательном собрании доложил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов.

По его словам, к 2028 году поставлена задача достигнуть среднюю ожидаемую продолжительность жизни по стране — 78 лет.

– У нас сегодня прогнозная цифра — 72 года. Нам предстоит очень тяжелый труд, нужно по одному году жизни добавлять на протяжении шести лет, чтобы к 2028 году выйти на 78 лет, – сообщил В.Денисов.

Согласно озвученным данным, в Севастополе коэффициент смертности в 2021 году составил 15 на тысячу населения, при том, что в среднем по России – 16,8.

На этом фоне в течение последних трех лет фиксируется снижение рождаемости, и этот показатель хуже, чем в среднем по России.

В ходе своего доклада В.Денисов также сообщил, что причиной роста показателя смертности в 2021 году стала эпидемия ковида.

– Она составила у нас 22%, – отметил В.Денисов.