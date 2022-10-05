Депутат раскритиковал доклад горздрава

По мнению депутата Законодательного собрания Севастополя Василия Пархоменко, отчет руководителя горздрава о состоянии городского здравоохранения в 2021 году, прозвучавший 5 октября на заседании Законодательного собрания, достоен критики.

Он начал с крайне низкого освоения средств межбюджетного трансферта, составившего 60%, полученного в 2021 году из бюджета Москвы на закупку медицинского оборудования.

Депутата также насторожил озвученный главой горздрава Виталием Денисовым отчетный показатель, касающийся низкого показателя смертности.

– Докладчик с гордостью сообщил, что у нас самая высокая в РФ продолжительность жизни, но ведь, если смотреть системно и на все цифры, то, по сравнению с прошлым годом, продолжительность жизни сократилась практически на год. На год стали меньше жить севастопольцы! – подчеркнул В.Пархоменко.

Он также обратил внимание на то, что красивые отчетные цифры никак влияют на решение проблем простых горожан, которые ежедневно сталкиваются с вопросами записи к врачу, получения квалифицированной медицинской консультации, приобретения по доступным ценам необходимых лекарств, доступности врача-специалиста, бесплатной сдачи анализов и т.д..

По словам В.Пархоменко, как раз всего этого в докладе не прозвучало.

В качестве еще одного аргумента депутат сослался на отчет счетной палаты, который касается преобразований горздрава в рамках реализации концепции государственного здравоохранения города Севастополя с 2019 по 2024 годы.

В отчете, в частности, содержатся данные опроса простых горожан по нескольким показателям, в том числе по доступности медицинской помощи и ее качества.

Так вот, примерно половина севастопольцев оценили работу городских государственных медучреждений, как неудовлетворительную.

– Управление городом — это способность концентрировать ресурсы и средства на каких-то важнейших отраслях, на которых надо осуществлять прорыв. Почему бы, если мы сами не в состоянии, не обратиться к правительству с предложением заморозить строительство оперного театра – без него проживем, а все средства направить на медицину, – высказал мнение В.Пархоменко.