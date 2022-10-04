Зачем нужно исследовать черноморских паразитов

Как только на Земле появились живые организмы тут же появились другие организмы, которые стали их использовать как хозяев. Их-то и изучают в отделе экологической паразитологии ИнБЮМа.

Школа морской паразитологии

В середине сентября в Институте биологии южных морей (ИнБЮМ) прошла Всероссийская конференция по теоретической и морской паразитологии. На ней севастопольские ученые представили результаты исследований паразитических обитателей Черного и Азовского морей, а также других районов Мирового океана.

В конференции приняло участие около 60 ученых-паразитологов, в том числе зарубежные партнеры из Вьетнама и Индии.

«Севастопольская газета» встретилась с руководителем отдела экологической паразитологии ИнБЮМ, к.б.н. Евгенией Дмитриевой и расспросила ее, зачем и почему нужно исследовать черноморских паразитов.

— Наш отдел занимается паразитами гидробионтов (организмов), которые обитают не только в Черном море, но и других морях Российской Федерации. Это уже третья конференция, которая проводится в Севастополе, что является признанием роли наших ученых в развитии отечественной паразитологии, — начала свой рассказ Е.Дмитриева.

Интерес практический

— Думаю, объяснять не надо, что паразиты имеют большой практический интерес. Мы их изучаем для выявления патогенов, которые могут вызвать заболевания у человека, или стать причиной гибели рыб или ракообразных, — уточнила ученый.

В последнее время отмечается тенденция к потеплению климата, это способствует активному расселению гидробионтов в новые районы. Так в Черное море вселяются виды из Средиземного. Вселенцы заносят и своих паразитов. Ученые изучают, как эти паразиты ведут себя в новой среде, воздействуют на местные виды, которые с ними никогда не встречались и не имеют к ним никаких защитных реакций.

Например, всем известная рыба пелингас. У нее нет вредных для человека паразитов. Однако она интересна ученым потому, что после вселения из Японского моря в Азовское рыба прижилась и распространилась, хотя принесла с собой и своих паразитов. С медицинской точки зрения они не опасны для человека, но переходят на аборигенные виды рыбы — кефаль.

Еще одна ситуация, для разведения в Крыму устриц стали завозить посадочный материал с Дальнего Востока и завезли мальков корейского окуня. Сейчас он встречается в Черном море. Его тоже следует проверить на наличие паразитов, узнать, что он с собой принес. Все подобные случаи требуют пристального контроля.

Живут в симбиозе, никого не трогают

Большинство паразитов естественные для своих гидробионтов. В природе паразит и хозяин имеют сложившиеся отношения. На протяжении долгого совместного приспосабливания они находят консенсус. Таким образом, в природе обычно паразиты не вызывают эпизоотии (эпидемии животных).

Но тем не менее, могут нанести вред Обычно это связано с падением иммунитета хозяев или же, например, в искусственных условия выращивания, где не всегда можно создать рыбе соответствующие условия.

В середине прошлого века в Аральском море произошла гибель осетровых от моногенейного паразита, который обитает на жабрах. В Аральское море из Каспия был занесен моногенеи Nitzschia sturionis и перешел с севрюги на восприимчивого шипа — единственного представителя осетровых в Аральском море. Он вызвал его массовую гибель, подорвавшую запасы этой ценной промысловой рыбы.

Эволюционный фактор отбора

Такое человеческое понятие, как вред и польза относительно паразитов не работает, продолжает рассказ Е.Дмитриева.

— Полезны хищники или вредны? Если рассматривать конкретного кролика, за которым гонится и съедает волк, то, конечно, для этого кролика — это нехорошо. Но если рассматривать популяцию кроликов, возможно, съеденный кролик был больным и его изъятие из популяции приведет в дальнейшем к рождению более быстрого и здорового потомства.

Это только у человека нет естественных барьеров — достаточности. В природе же ничего не бывает более, чем достаточно. Никакой организм не будет тратить энергию в погоне за жертвой, если это ему не необходимо. Так и паразит. Он никогда не будет тратить дополнительную энергию, чтобы навредить хозяину. Он соблюдает только свои интересы, необходимые для выживания. С точки зрения экосистемы паразит безусловно полезный элемент. На нем лежит контроль численности, он элиминирует определенные менее приспособленные и более слабые особи. То есть является эволюционным фактором отбора.

Есть пример, пользы паразита для разнообразия экосистемы. Две ящерицы живут на одном острове. У них разные ареалы обитания, причем одна из них более успешная и агрессивная. По закону существования двух близкородственных видов, менее конкурентоспособный и слабый вид с течением времени исчезнет. Тем не менее на этом острове существуют обе популяции. Одна ящерица занимает небольшой ареал — болотистый участок, другая — весь остальной остров. Ученые попытались выяснить, почему так происходит? Оказалось, что на болоте живут комары, которые переносят плазмодий – тип малярии, который заражает активных ящериц, те же, которые живут возле болота, к ним адаптировались. В результате, существование паразита обеспечило существование другого вида.

Уникальная коллекция

В отделе экологической паразитологии ИнБЮМа собрана уникальная коллекция морских паразитов разных видов рыб из многочисленных регионов Мирового океана. Ее собирают с 50-х годов прошлого века.

— В нашей коллекции хранятся типовые материалы. Это значит, что нашими коллегами был описан какой-то новый вид паразита, а те экземпляры, по которым происходило описание, называются типовыми. Они должны постоянно хранится в научной коллекции. В ИнБЮМе хранятся материалы более 80 видов более чем трех тысяч экземпляров, которые изучены под микроскопом, пронумерованы, уложены под стеклышки.

Паразиты Черного моря

Больше всего местные жители сталкиваются с нематодами, которые обитают в хамсе, селедке и другой рыбе Азова-Черноморского бассейна. Нематоды для человека не опасны. По словам биолога, для человека неопасны практически все паразиты, которые имеют окончательного хозяина из хладнокровных животных. Опасным может стать ситуация, когда появляется промежуточный хозяин. Когда вдруг рыбу съест птица или другое теплокровное животное и заразится личинкой паразита. Такие паразиты будут более опасны для человека, потому что человек тоже теплокровное животное и теоретически паразиты в нем могут прижиться. Также существуют риски для тех, кто ест полусырые морепродукты. Устрицы и мидии могут представляют опасность для человека в большей степени в связи с бактериальной или вирусная инфекцией, образующейся при не должном хранении.

У паразитов есть свои паразиты

По сути у паразитов нет естественных врагов, так как они находятся в антагонистических отношениях с тем организмом, в котором живут. Организм хозяина сопротивляется — иммунная система паразита старается ее преодолеть. Практически паразит может попасть в неблагоприятную среду, где не выживет. Большинство паразитов гидробионтов — в организме человека не выживают: не проходят через кислотную среду желудка или термическую обработку. Также существует понятие как гиперпаразитизм, что обозначает, что в паразите тоже может быть паразит. В природе любая среда обитания — может быть заселена другим организмом. Живой организм является средой обитания, следовательно, в нем могут существовать другие организмы.

Мы многого не знаем

Если исходить из правила, что каждый живой организм является средой обитания для другого организма, то понятно, что паразитов гораздо больше, чем живых организмов. Паразитизм — один из древнейших способной существования. Как только появились первые самые примитивные живые организмы тут же появились организмы, которые стали их использовать как хозяев.

«Это очень распространенный в природе способ жизни, он встречается не только у простейших: бактерий, вирусов, червей, насекомых, моллюсков. Это довольно большая группа, разная по сложности развития организмов, которые перешли к паразитическому образу жизни, только потому, что это очень выгодно», — улыбается, подытоживая беседу Е.Дмитриева.