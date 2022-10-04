В каждой севастопольской больнице появятся свои ординаторы

Врачи-ординаторы смогут работать в любой городской больнице. Договор пока заключен только с КФУ им.Вернадского, но список высших учебных заведений, возможно, будет расширен.

Как заявил вице-губернатор Александр Кулагин, открытие кафедры — знаковое событие. Прежде всего, это поможет уменьшить кадровый дефицит врачей. Севастопольцы, которые выучились в медицинских университетах России, как правило, поступали в этих городах в ординатуру и, чаще всего, оставались там работать.

«Наконец-то мы пришли к тому, что у нас в Севастополе открывается по сути говоря, филиал высшего медицинского учебного заведения, — объявил А.Кулагин. — Наши доктора опытные люди, которым точно есть чему научить молодежь. У нас, кстати, хорошая молодежь — студенты уже работали в «красных зонах» во время пандемии ковида».

Он выразил уверенность, что в ближайшее время откроются полноценные медицинские факультеты для подготовки врачей на базе СевГУ.

Пока ординаторов только 12. Один из них — Алексей Тевонян после окончания школы в Севастополе учился на хирурга в крымской столице.

«Я выбрал хирургию и на данный момент прохожу ординатору в городской больнице №9. Мне всегда приходят на помощь более опытные коллеги, рассказывают, показывают. Самостоятельно я еще не оперирую, пока только ассистирую», — рассказал А.Тевонян.

Другой ординатор — Алим Абильбариев, он как раз работал в «красной зоне», делом своей жизни выбрал рентгенологию, хотя учился на врача-педиатра. Сейчас молодой человек проходит ординатуру в Первой городской больнице.

«Я получил целевое направление на обучение из Севастополя в симферопольский вуз. Во время ковида работал в красной зоне, хочу работать именно в этом городе», — говорит врач-ординатор.

Впрочем, и раньше в городских больницах Севастополя были свои ординаторы. Но с открытием кафедры сделать это стало значительно проще. Выбрать можно анестезиологию, неврологию, рентгенологию, хирургию, акушерство и гинекологию или стать врачом-инфекционистом.

Какого-то конкретного помещения у кафедры нет: клинической базой подготовки будут все лечебные учреждения Севастополя. Планируется также проведение научных работ в разных областях, в том числе, разработка оригинальных методик лечения различных заболеваний.

На торжественное открытие кафедры приехал ректор КФУ им.Вернадского Андрей Фалалеев. Он заявил, что у кафедры много задач и планов и «это первый кирпичик взаимного сотрудничества высших учебных заведений Симферополя и Севастополя».

Получить высшее медицинское образование в Севастополе пока невозможно. Самый ближний мединститут находится в Симферополе.