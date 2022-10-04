Расскажут, как интегрировать крымские клубы в российский футбол

Руководители Футбольной национальной лиги (ФНЛ) 6 октября проведут видеоконференцию с руководителями Крымского футбольного союза и федерациями футбола Крыма и Севастополя для обсуждения процесса интеграции крымских клубов в лигу.

«В рамках ФНЛ создана экспертная комиссия, у нас 6 октября запланирована видеоконференция с руководителями Крымского футбольного союза и федерациями футбола Крыма и Севастополя. У меня были разговоры с представителями правительства и губернаторов. Сделав видеоконференцию по лицензированию, дальше мы обменяемся документами и получим информацию от федераций и клубов Крыма и Севастополя. Дальше отправим наших представителей в Крым и Севастополь для аудита и консультаций с местными клубами, будем обсуждать вопрос интеграции», — рассказал ТАСС президент ФНЛ Наиль Измайлов.

По его словам, это процесс не быстрый и потребует изменения формата, определения финансирования и правил игры, а также иных регламентных документов, которых сейчас еще нет.

«Документы Российского футбольного союза и ФНЛ отличаются от тех, что были на Украине. Работа ведется, не все сразу», — подчеркнул он.

Решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) крымские клубы после воссоединения Крыма с Россией выступают в чемпионате региона. Крымский футбольный союз был учрежден в июле 2015 года, создание организации проходило при поддержке УЕФА. С 2015 года для клубов полуострова были организованы отдельные соревнования под эгидой союза.