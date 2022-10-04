Пять катеров и паром завели в плавучий док

Ремонтные работы на катерах «Молодежный», «Григорий Овчинников», «Персей», «Норд», «Плутон» и пароме «Адмирал Лазарев» должны завершиться под Новый год.

«В сухой док поставлено на производство работ пять теплоходов: «Молодежный», «Григорий Овчинников», «Персей», «Норд», «Плутон» и паром «Адмирал Лазарев». Планируемая дата окончания ремонта 31 декабря 2022 года, после чего все пассажирские катера и паром выйдут на свои маршруты», — написал в социальных сетях директор департамента транспорта Павел Иено.

Он уточнил, что после того, как сроки на постройку пяти новых катеров по госконтракту судостроителями были сорваны, Севэлектроавтотранс в сентябре заключил договор на ремонт катеров и паромов, участвующих в перевозке пассажиров и транспорта с северной стороны города.

Севастопольцы поправили чиновника, что док плавучий, а жители Северной стороны живо откликнулись на новость о доковании катеров и парома гневными комментариями. Люди спрашивали, как департамент представляет теперь транспортное сообщение через бухту, предусмотрена ли замена отправленным на ремонт катерам: «Как добираться на работу, учебу, в больницы?»

Жители Радиогорки сообщили, что утром 3 октября им на причал подали катер «Капитан Петров» без стекол: «Учитывая что за окном октябрь, на улице 14 градусов — холодный сырой воздух, хотелось бы, чтобы такие катера на рейс не выпускали».

Днем ранее люди уже пеняли департаменту из-за закрытия рейда. Оказалось, что любители джаза, которые вышли с вечернего концерта на Михайловской батарее, не смогли уехать на катере на противоположную сторону бухты. Но никакого объявления о закрытии рейда на необустроенном причале не было.

«Похоже, что на Северной не люди живут», — жалуются жители Радиогорки.

Как сообщил «Севастопольской газете» главный диспетчер ГУПа, всего в распоряжении Севэлектроавтотранса осталось четыре катера и один паром. На маршруте город – Радиогорка утром и вечером работают два катера, днем — один. Арендованный у индивидуального предпринимателя Печкина незастекленный теплоход «Капитан Петров», курсирующий на Радиогорку, сегодня с линии сняли. На маршруте пл.Нахимова – пл.Захарова — три катера. Транспорт из Артиллерийской бухты на Северную сторону перевозит паром «Адмирал Истомин».