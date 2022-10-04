Налоги для малого бизнеса рассчитают автоматически

С 1 января 2023 года предприниматели Севастополя смогут выбрать для себя новую систему налогообложения, при котором налоговая служба возьмет на себя расчет налогов для бизнеса.

Новый налоговый режим «Автоматическая упрощенная система налогообложения» (АУСН). Главное ее отличие — автоматизация. Система позволяет ликвидировать 10 форм отчетности и отказаться от заполнения деклараций. ФНС России совместно с банками-партнерами рассчитывают налог на основании данных онлайн-касс и сведений о движении средств по банковским счетам. Результат направляется налогоплательщику, который его уточняет в случае несогласия или оплачивает, если все корректно.

На новый налоговый режим могут перейти организации и индивидуальные предприниматели, у которых не более пяти работников, а годовой доход не превышает 60 миллионов рублей. Представители бизнеса могут выбрать объект налогообложения «Доходы» со ставкой 8% или «Доходы, уменьшенные на величину расходов» со ставкой 20%. Уплачивать налог необходимо каждый месяц. Например, сумму налога за январь нужно внести до 25 февраля. Чтобы вычесть из налогооблагаемой базы расходы, необходимо внести их в личный кабинет.

В рамках этого режима налогоплательщики не платят страховые взносы — социальные гарантии обеспечиваются из федерального бюджета.

При расчете налога используются данные по выручке из онлайн касс, обороты по банковским счетам и данные из личного кабинета.

Банк при применении АУСН становится посредником между предпринимателем и налоговой службой. Кроме того, банк направляет в налоговые органы сведения о выплатах сотрудникам и сумме НДФЛ.

Для того чтобы перейти на АУСН необходимо сотрудничать с банком из перечня уполномоченных. В настоящее время к проекту присоединились крупнейшие кредитные организации: ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Промсвязьбанк», АО КБ «Модульбанк», АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «АК БАРС» БАНК и АО «Тинькофф Банк». Из этого списка в Севастополе ведет деятельность ПАО «Промсвязьбанк».

Если ИП или компания на АУСН перешагнет порог дохода в 60 миллионов рублей или сотрудников станет больше пяти, об этом нужно сообщить в налоговую службу или банк. Бизнес переведут на общую систему налогообложения.

Переход на АУСН добровольный, но следует знать, что совмещение с другими режимами налогообложения не допускается.

Разобраться, как применять новый налоговый режим АУСН и в чем его преимущества, налогоплательщики могут с помощью специальной промостраницы ausn.nalog.gov.ru, размещенной на сайте ФНС России.