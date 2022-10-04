«Миссис Крым» с подругой виновны в дискредитации российской армии

Симферопольский суд признал вину в дискредитации российской армии двух подруг, спевших под спиртное «боевой гимн экстремистской организации».

«В отношении одной из них назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток, вторая заплатит штраф в размере 40 тысяч рублей», — говорится в постановлении Железнодорожного районного суда Симферополя.

После того, как в интернете появилось видео, на котором две женщины сидят на балконе за столиком, заставленном бутылками с алкоголем, и поют песню «Червона калина», роликом заинтересовалось МВД Республики Крым, певиц разыскали. В отношении 33-летней и 34-летней жительниц Симферополя полицейские составили административные протоколы за дискредитацию российской армии и пропаганду нацистской атрибутики. Дела передали в суд.

«О том, что данная музыкальная композиция является боевой песней украинских националистов, члены которой активно сотрудничали с нацистской Германией, а деятельность самой организации признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации, гражданкам якобы известно не было», — сообщили в пресс-службе суда.

В итоге в суде обвиняемые раскаялись, оправдываясь незнанием, что песня признана экстремистской. Одна из подруг проведет под арестом 10 суток. А имеющая детей женщина, ареста избежала, но заплатит штраф.

Вторая подруга — это Ольга Валеева. Скандальную известность она получила после победы в конкурсе красоты «Миссис королева красоты — Крым-2022». В нем участвуют женщины от 27 до 45 лет, конкурс проводили в конце мая в Севастополе. Рассмотрев на фото внешность победительницы в номинации «Миссис Крым», пользователи соцсетей в комментариях обвинили жюри в подкупе.

Уроженка Полтавы О.Валеева переехала в Крым несколько лет назад.