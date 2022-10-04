Госдума приняла законы о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в РФ

На заседании в понедельник, 3 октября, Госдума приняла в целом четыре проекта конституционных законов о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Теперь их должен одобрить Совет Федерации и подписать президент.

Законы закрепляют важнейшие социальные и экономические гарантии в отношении лиц, проживающих на территориях образуемых субъектов РФ, и формируют систему защиты их прав и свобод. Они также определяют переходный период, который будет действовать со дня принятия новых регионов в состав России, денежную единицу и сроки формирования региональных бюджетов, сообщает ТАСС.

Гражданство

Согласно законам жители новых субъектов со дня принятия регионов в состав России — 30 сентября — признаются российскими гражданами, на подачу заявлений об отказе от гражданства РФ им дан месяц. При этом уточняется, что приобретение гражданства возможно при условии подачи заявления и принесения присяги гражданина РФ.

Результаты голосования по каждому из четырех федеральных конституционных законов депутаты встречали аплодисментами. После принятия законов депутаты Госдумы стоя заслушали официальный гимн Российской Федерации.

Границы территорий

Согласно документам ДНР и ЛНР в составе России сохранят статус республик и свои прежние названия, государственным языком будет русский. Херсонская и Запорожская области также войдут в состав России в качестве отдельных субъектов — они останутся областями.

Пределы республик и областей будут определяться их границами, которые «существовали на день их образования и принятия в РФ». В международных договорах уточняется, что границы, сопряженные с территорией иностранного государства, будут государственной границей РФ. При этом, как указано в конституционных законах, ДНР и ЛНР входят в РФ в границах 2014 года, установленных в их конституциях.

Переходный период

Согласно законам со дня принятия новых регионов в состав России и до 1 января 2026 года будет действовать переходный период. Как заявил ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, документы закрепляют важнейшие социальные и экономические гарантии в отношении лиц, проживающих на территориях образуемых субъектов РФ, и формируют систему защиты их прав и свобод. Так, гражданам РФ, проживающим на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областей, будут обеспечены гарантии на осуществление трудовой деятельности. Кроме того, будут признаваться выданные ранее в ДНР, ЛНР, на Украине документы об образовании, а также документы, подтверждающие гражданское состояние, стаж трудовой деятельности, право на получение пенсий, социальной и медицинской помощи.

До 1 июня 2023 года в новых республиках и областях будут созданы территориальные органы федеральных органов исполнительной власти. В течение переходного периода также будут созданы органы прокуратуры и обеспечено функционирование судебной системы РФ.

Денежные единицы и бюджет

Денежной единицей в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях с 1 января 2023 года будет российский рубль, до конца 2022 года в субъектах будет допускаться обращение украинской гривны. При этом Центробанк РФ установит особенности деятельности кредитных и некредитных финансовых учреждений.

Также с 1 января 2023 года в новых субъектах будет применяться бюджетное законодательство РФ, бюджеты новых регионов будут утверждены до 15 декабря 2022 года.

Кроме того, до 1 января 2028 года госрегистрация прав на недвижимое имущество будет возможна на основании документов, выданных органами государственной власти республик и Украины. На территории новых субъектов также устанавливается специальный режим регулирования градостроительной деятельности до 1 января 2028 года. После этого процессы градостроительной деятельности будут приведены в полное соответствие с Градостроительным кодексом РФ.

Поддержали и рекомендовали

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству на заседании во вторник, 4 октября, поддержал и рекомендовал палате одобрить конституционные законы о принятии Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.

После одобрения Советом Федерации федеральные конституционные законы отправят на подпись президенту. После этого законы должны быть официально опубликованы. Далее в соответствии с решением Конституционного суда президент РФ указом внесет соответствующие поправки в конституцию. В 65-ю статью будут добавлены четыре региона — две республики и две области.

Такую же процедуру проходили Республика Крым и Севастополь в 2014 году.

Четыре новых субъекта РФ

2 октября президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проекты федеральных конституционных законов о принятии субъектов в состав России, а также международные договоры на ратификацию. В тот же день Конституционный суд России одобрил внесенные главой государства документы.

30 сентября в Кремле прошла торжественная церемония, во время которой Путин подписал с главами Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей договоры о включении территорий в состав РФ. Ранее там состоялись референдумы, жители регионов поддержали присоединение к России большинством голосов.