Выставку «Человек-космос» посвятили первому искусственному спутнику Земли

Художественная выставка «Человек-космос» откроется в Бизнес-центре «Царская пристань» в честь 65-летия запуска первого в истории человечества искусственного спутника Земли.

Это было 4 октября 1957 года. Данное историческое событие подтолкнуло молодых севастопольских художников, входящих в творческое объединение «МОСТ», расширить понимание темы до самоощущения внутренней вселенной.

Как рассказала «Севастопольской газете» организатор вернисажа художник Дарья Самошина, свои работы представят постоянные и эпизодические участники проекта «МОСТ». Всего их получилось десять, выставивших на суд зрителей около 30 работ.

Одиннадцатым участником выставки стал научный сотрудник Крымской государственной обсерватории, астроном Сергей Назаров, который представит свой фотовзгляд на звезды, планеты и иные космические тела.

Интересно, что с С.Назаровым художники познакомились в ходе подготовки к выставке, для чего они отправились в крымский поселок «Научный» и там прослушали интереснейшую экскурсию о звездном небе.

Общение с С.Назаровым оказалось настолько любопытным, что они договорились о творческом сотрудничестве и участии астронома в выставке «Человек-космос».

Таким образом, кроме картин, в экспозицию включили многочисленные фотографии, которые наверняка удивят посетителей.

Что касается художников, то все они представят свое собственное понимание темы: кто-то подошел к ее раскрытию конкретно, изобразив планеты и космонавтов, другие оттолкнулись от внутреннего состояния человека, ощущения в себе своего личного космоса.

Так, например, Руслан Микаилов представил две картины «Пустой» и «Одинокий» с тем смыслом, что космос — среда агрессивная для человека, и стоит ценить Землю, как пристанище жизни.

Технику художественной самореализации ничем не ограничили — от графики и масла до акварели и акрила.

Да, и еще: значимость творческого события усилена традиционной для первой недели октября Всемирной неделей космоса.

Итак, выставка откроется 3 октября и продлится до 23 октября, время работы – с 09:00 до 20:00. Вход свободный.

ВХОД СВОБОДНЫЙ

Адрес: 2 этаж, БЦ «Царская пристань» ул. Портовая, 17 (ост. ж/д вокзал).

