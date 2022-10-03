Улицу Горпищенко затопило дождем

Прошедший 2 октября ливень затопил еще не до конца отремонтированную улицу Горпищенко, однако в горхозе этого не заметили.

Прошедший дождь не принес особых неприятностей, доложил на следующий день на аппаратном совещании в правительстве Севастополя директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов. При этом он отметил, что вся ситуация держалась под контролем, все ливневые решетки были прочищены, уборочная техника также проходила мониторинг.

— Никаких подтоплений не было! — уверенно заявил Е.Горлов.

Он также сказал, что накануне совершался обход дворовых территорий, в рамках подготовки к отопительному сезону были прочищены все ливнестоки.

На это губернатор Михаил Развожаев предложил все-таки свериться с системой «Инцидент», а заодно для сверки информации возобновить присутствие на аппаратных совещаниях представителя Центра управления регионом (ЦУР).

Между тем, информация директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павла Иено оказалась не столь радужной. По его данным, за месяц по улице Горпищенко поступило 60 обращений-жалоб.

— Я понимаю, что там работы не завершены, но чтобы такого не было, — отреагировал М.Развожаев.

В ответ П.Иено заверил, что все пожелания и замечания отрабатываются. Жителей попросили составить перечень недоделок. В процессе рабочей комиссии, пока объект не введен в эксплуатацию, максимально все замечания устранят.

— Последний дождь показал, что определенные проблемы на данном участке есть, — П.Иено.

— Там или уклоны неправильно сделаны, или ливнеприемники не справляются? — адресовал губернатор вопрос главе дептранса.

Тот пояснил, что на Горпищенко есть существующая ливневая канализация, а есть вновь построенная.

— Вы фотографии видели? Полоса целая стоит вода, значит, уклон сделан неправильно, — указал М.Развожаев.

— Пока все замечания не будут устранены, объект не будет введен в эксплуатацию. Поэтому мы с подрядчика «не слезем», и сами все лично перепроверим: уклоны, ливневую канализацию чистим, проверяем все соединения. Пока не убедимся в стопроцентной готовности объекта, он введен в эксплуатацию не будет, — пообещал П.Иено.

— И когда все будет готово, подождем ливня, — распорядился М.Развожаев.