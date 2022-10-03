Севтеплоэнерго должно за газ 444 млн рублей

Севастопольские потребители задолжали ресурсоснабжающим организациям около 1,5 млрд рублей. А самый крупным должником является ГУПС «Севтеплоэнерго».

Долг госпредприятия за услуги газоснабжения составляет 444 млн рублей. Это 88% от общего долга за газ всех потребителей города. Такие цифры озвучили на межведомственном совещании в городской прокуратуре.

Было отмечено, что задолженность Севтеплоэнерго образовалась «в результате недополучения доходов вследствие разницы между экономически обоснованным уровнем тарифов регулируемых организаций и регулируемыми тарифами для населения в сфере теплоснабжения».

Кроме того, начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Севастополя Анна Иванченко рассказала о нарушениях со стороны управляющих компаний: ненадлежащем содержании подвалов и крышных котельных многоэтажных домов.

Результатом совещания стал «план действий по устранению указанных недостатков».

Также прозвучала и позитивная информация: на начало октября город готов к отопительному сезону на 95%.