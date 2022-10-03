По программе «Земский учитель» трудоустроили четырех учителей

В 2022 году в Севастополе по программе «Земский учитель» уже трудоустроены четыре учителя, еще два приедут в октябре, сообщила и.о.директора департамента образования Лариса Сулима.

Она пояснила, что поиск учителей осуществляется по заказу директоров сельских школ.

— В этом году мы искали по заказу наших образовательных организаций шесть учителей, получили на реализацию программы шесть млн рублей, в настоящее время нашли учителей в средние школы №13, 33 и 47, — доложила Л.Сулима на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

Учиталя приехали из Брянской, Воронежской, Свердловской и Челябинской областей.

— Мы трудоустроили их в наши школы и уже на прошлой неделе сделали выплаты в размере одного млн рублей учителю физики, которая уже работает в школе №13, учителю математики, трудоустроенном в школу №33, учителю русского языка и литературы (школа №33), а также учителю биологии, который преподает в школе №46. В октябре планируется принять на работу еще двух учителей начальных классов — в школы №25 и 47, — продолжила Л.Сулима.

По ее информации, учителя уже сейчас переезжают в Севастополь, а директора школ оказывают им содействие в поиске жилья.

— Все учителя настроены служить долго в Севастополе. Это для нас серьезное укрепление кадрового состава сельских школ, поскольку в 2024 году мы участвуем в национальном проекте «Современная школа». На базе сельских школ будем открывать центры «Точки роста», и как раз для этого нам нужны учителя биологии, физики и химии, то есть естественнонаучного цикла, — пояснила глава гороно.

Она также напомнила, что программа «Земский учитель» реализуется в Севастополе с 2020 года, она направлена на обеспечение кадрами сельские школы.

За три года по данной программе трудоустроены 38 педагогов, приступили к работе 36.

Обязательным условием участия в программе являются наличие профессионального образования, готовность проработать в регионе не менее пяти лет. Возрастной ценз по окончанию педколледжа — до 55 лет включительно.

В 2021 году удалось заполнить по этой программе наибольшее количество вакансий.